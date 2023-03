Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (17. März 2023) zwischen 07:20 und 16:10 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Straße Am Rodenbusch eine graue Mercedes C-Klasse beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden hinten links an der Heckschürze des Mercedes. Der Verursacher gab sich nicht zu erkennen, so dass die Polizei nun Zeugen sucht. Sie werden gebeten, sich unter 02831 1250 beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell