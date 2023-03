Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorroller nach Unfall flüchtig

Verkehrsunfallflucht geklärt

Kleve (ots)

Am Samstag (18. März 2023) gegen 17:30 Uhr stieß ein Motorroller auf einem Parkplatz an der Hoffmannallee mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Fahrer hatte in einem Kurvenverlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit der Fahrertür des VW Golf einer 18-jährigen Frau aus Kleve. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Geschädigte gab an, dass der Flüchtige einen weißen Motorroller ohne Kennzeichen fuhr.

An der Fahrertür sicherten die Einsatzkräfte weiße Lackanhaftungen. Kurze Zeit später fiel einer Streife im Bereich der Hafenstraße ein weißer Roller ohne Kennzeichen auf. Der Fahrer des Rollers wurde durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Der Motorroller wies einen frischen Unfallschaden im Frontbereich auf. Auch diese Spuren wurden zu Beweiszwecken mit Spurensicherungsfolie gesichert.

Gegen den 16-jährigen Jugendlichen aus Kleve, der mit dem Motorroller unterwegs war, wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell