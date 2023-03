Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Bücherei

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen (19. März 2023) in die Bücherei an der Jan-Joest-Straße eingebrochen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie eine weitere Tür und mehrere Schränke auf, um nach Diebesgut zu suchen. Sie entwendeten Bargeld in geringer Höhe aus einer Geldkassette und flüchteten dann. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell