POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht (sog. "Spiegelunfall")

Hachenburg (ots)

Am 15.03.2023 gegen 11 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem PKW (Opel Mokka, silber) die Leipziger Straße in Hachenburg in Fahrtrichtung Landschaftsmuseum. In Höhe der Schulen kam ihm ein PKW (mehr nicht bekannt) entgegen, welcher nicht die rechte Fahrspur einhielt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden linken Außenspiegeln der PKW. Der Außenspiegel des Geschädigten wurde verkratzt. Der Unfall-Verursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0, oder pihachenburg@polizei.rlp.de

