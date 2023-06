Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gerichtswall/Radfahrerin nach Fahrradunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrerinnen im Kreuzungsbereich Gerichtswall/Rekener Straße sucht die Polizei in Coesfeld eine ca. 40-50 Jahre alte Radfahrerin mit schulterlangen dunklen Haaren. Am Dienstag (13.06.)gegen 18.40 Uhr befuhr eine 12-jährige Jugendliche aus Coesfeld mit ihrem Rad den linksseitigen Radweg der Rekener Straße in Richtung Gerichtswall. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Rad der oben beschriebenen Frau. Die Jugendliche kam zu Fall. Auf Nachfrage der Frau gab die Jugendliche an, dass nicht passiert wäre. Daraufhin setzte die Frau ihre Fahrt fort. Die Polizei Coesfeld bittet nun die Radfahrerin oder weitere Zeugen sich zu melden, Tel. 02541/140.

