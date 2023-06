Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Sandstraße/Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Rucksäcke stahlen Unbekannte aus einem Auto, dass auf einem Parkplatz in der Nähe des Silbersees abgestellt war. Hierzu wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Die Tatzeit war am Montag (12.06.) zwischen 17.45 und 20.35 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Die Polizei weist darauf hin, dass bei Aufenthalten in Naherholungsgebieten keine Wertgegenstände im Auto zurückgelassen werden sollten, auch nicht vermeintlich versteckt unter Sitzen oder im Kofferraum. Immer wieder werden die Parkplätze in der Nähe der Naherholungsgebiete gezielt von Tätergruppen aufgesucht, um die im Auto deponierten Gegenstände zu entwenden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell