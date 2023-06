Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Lasbeck/Auto ausgebrannt

Coesfeld (ots)

Vollständig ausgebrannt ist am Montag (12.06.) ein Opel, der auf einem Parkplatz im Bereich Lasbeck abgestellt war. Gegen 15.20 Uhr setzte die Rettungsleitstelle Coesfeld die Polizei über den Brand eines Autos auf dem Parkplatz in Kenntnis. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr und der Rettungsdienst bereits vor Ort. Nach Angaben von Zeugen hatte der Fahrzeughalter noch versucht den Brand seines Autos zu löschen. Dieser Versuch misslang. Das Auto brannte vollständig aus. Der Fahrzeughaltern, ein 64-jähriger Havixbecker, verletzte sich bei dem Löschversuch. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Das ausgebrannt Fahrzeug stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Neben dem Auto kam es durch den Brand zu Beschädigungen an der Bewaldung und eines Zaunes.

