POL-PDLD: Verkehrskontrollen in und um Landau

Essingen (ots) - Am Dienstagmorgen überwachten Landauer Polizisten die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Kirchstraße in Essingen. Bei erlaubten 30km/h wurden insgesamt elf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit betrug 48km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Schreiber, PHK Telefon: ...

