POL-PDNR: Diebstahl eines Motorradkennzeichens

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zur Kollision zweier Pkw am Arienheller Kreuz. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 42 und bog an der Abfahrt Arienheller ab, um dann gerade aus in die Arienheller Straße weiter zu fahren. Hierbei beachtete er nicht den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 67-jährigen Fahrerin aus Bad Hönningen, welche die L 87 in Richtung Kreisel befuhr. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte ...

mehr