Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf dem SBK-Parkplatz in Dahn

Dahn (ots)

Am 30.08.2023 gegen 16:50 Uhr stellte der Geschädigte seinen PKW, einen grauen VW Caddy, auf einer Parkfläche auf dem SBK-Parkplatz ab und ging anschließend in den Markt. Als er gegen 17:20 Uhr zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er einen großflächigen Streifenschaden im hinteren linken Bereich seines Fahrzeugs. Vermutlich beschädigte der/die unbekannte Verursacher/in den PKW des Geschädigten beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Dahn unter der Telefonnummer 06391-9160 oder per Email pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell