Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erneuter Brand in der ehemaligen Parteischule

Schwerin (ots)

Nach dem es bereits gestern in der ehemaligen Parteischule gebrannt hat, wurde der Notruf der Feuerwehr in den heutigen Morgenstunden erneut über Rauchentwicklung in dem leerstehenden Gebäude informiert. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten bereits beendet. Die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse schließen darauf, dass die Brände der letzten Tage in dem Gebäude Am Hang durch Brandstiftungen entstanden sind. Polizeikräfte des Kriminalkommissariats Schwerin sind heute erneut am Einsatzort. Bereits jetzt steht fest, dass es gegen 07:00 Uhr auf mehreren Ebenen des Gebäudes gebrannt hat. Die Polizei appelliert erneut an Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Bei den bisherigen Bränden der letzten Tage in dem leerstehenden Gebäude wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Wer auffällige Personen in der Nähe des Brandortes gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de<http://www.polizei.mvnet.de> oder persönlich in den Polizeidienststellen zu melden.

