Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Sinsheim: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht, sechs Personen verletzt.

Sinsheim (ots)

Am Samstag den 03.06.2023 gegen 22.00 Uhr befuhr ein 22jähriger Tesla-Fahrer die L 592 von Steinsfurt in Richtung der Gemeinde Reihen. An der Anschlussstelle Sinsheim-Steinfurt wollte der Fahrer auf die BAB 6 in Richtung Mannheim auffahren und übersah hierbei beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Audi-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zwischen den beiden Pkw nahezu zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden Pkw wurden stark deformiert und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. In dem Audi befanden sich insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren, welche beim dem Unfallgeschehen teilweise nicht unerheblich verletzt wurden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An dem Tesla entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, an dem Audi in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Pkw wurden abgeschleppt. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in beide Richtungen sowie die Auffahrt auf die BAB 6 teilweise komplett gesperrt werden. Gegen 00.20 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 22jährigen Unfallverursacher Hinweise auf eine Beeinflussung berauschender Mittel, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Ein Strafverfahren aufgrund Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell