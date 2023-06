Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Schildkröte auf der Tartanbahn

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:00 Uhr wurde auf der Tartanbahn im Bereich der Sportanlagen des unteren Luisenparks eine ca. 30 cm große Schildkröte festgestellt werden. Die "Laufübungen" bzw. der "Fluchtversuch" war nur von kurzer Dauer. Eine Streife des Polizeirevier Mannheim-Oststadt nahm die Verfolgung auf, stellte den Ausreißer und brachte ihn zurück in den Luisenpark, wo die Schildkröte an das fachkundige Pflegepersonal übergeben wurde.

