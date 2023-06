Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/Gemarkung St. Leon-Rot: Fahrzeugbrand - zeitweise Vollsperrung - Pressemeldung Nr. 2

BAB 5/Gemarkung St. Leon-Rot (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defekts zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf. Bereits beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befand sich der Audi, auf dem Standstreifen stehend, in Vollbrand. Alle vier Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die BAB 5 musste für kurze Zeit auf Grund der Einsatzmaßnahmen in beiden Richtungen gesperrt werden. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Heidelberg konnte erst gegen 19:00 Uhr, nach der Bergung des Fahrzeugs, wieder freigegeben werden. Zeitweise bildete sich ein Rückstau von ca. sechs Kilometern. In Folge der Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahnoberfläche sowie die Leitplanke leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.500 Euro. Im Einsatz befanden sich eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf und die Freiwilligen Feuerwehren aus Waghäusel und St. Leon-Rot mit insgesamt sieben Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell