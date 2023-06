Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 Höhe Walldorf - Pressemeldung Nr.2

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 10:40 Uhr kam es auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Heidelberg / Schwetzingen und Walldorf / Wiesloch, in Höhe der Stadt Walldorf, in Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei fuhr ein 63-jähriger Opel Astra-Fahrer, aus bislang nicht geklärten Gründen, einem auf dem Seitenstreifen stehenden Abschleppwagen auf, welcher zuvor ein Pannenfahrzeug aufgeladen hatte. Der Unfallverursacher selbst als auch die 26-jährige Fahrerin es Pannenfahrzeuges, welche zur Unfallzeit im Abschleppwagen saß, wurden bei der Kollision nicht unerheblich verletzt. Der Unfallverursacher musste durch eingesetzte Feuerwehrkräfte aus dem von ihm geführten und verunfallten Wagen befreit und mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die junge Frau wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung / Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Beide verunfallte Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers und der Verkehrsunfallaufnahme selbst mussten kurzzeitige Fahrbahnsperrungen vorgenommen werden, welche jedoch allesamt seit 12:26 Uhr wieder aufgehoben sind. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR beziffert.

