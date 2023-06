Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: 43-Jähriger legt Brand um sich zu wärmen

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A656, einen Brand in Mannheim-Friedrichsfeld auf Höhe der Lembacher Straße. Durch einen ebenfalls alarmierten Rettungswagen konnte das Feuer auf einem dortigen Baustellengelände festgestellt werden. Es handelte sich hierbei um einige Europaletten, die wie eine Art Lagerfeuer aufgestellt und in Brand gesetzt worden waren. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Brand konnte schnell durch einen Löschzug der Berufsfeuerwehr Mannheim und der Freiwilligen Feuerwehr MA-Friedrichsfeld gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 Euro. Anhand der Personenbeschreibung der beiden Sanitäter, denen auf der Anfahrt, ein Mann mit Einkaufswagen entgegenkam, konnte die Polizeistreife in unmittelbarer Tatortnähe den Beschuldigten feststellen. Dieser gab auf Befragung an, dass er das Feuer entfacht hatte um sich aufzuwärmen. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

