POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Körperverletzung - aufmerksame Zeugen verfolgen Täter

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wurde der Polizei zunächst ein gestürzter Fahrradfahrer in der Seckenheimer Hauptstraße in Höhe der Haltestelle Seckenheim Rathaus gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Radfahrer und zwei jungen Männern. Laut einem Zeugen schlug ein 18-jähriger Tatverdächtiger unvermittelt mit der Faust dem Radfahrer ins Gesicht, welcher daraufhin zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Danach flüchteten die zwei Männer vom Tatort und ließen den Verletzten am Boden liegen. Zwei couragierte Zeugen, welche die Tat beobachteten, verfolgten die Flüchtigen, hielten diese fest und brachten sie zu den bereits eingetroffenen Polizeibeamten. Beide Beschuldigten wurden zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zum Polizeirevier Ladenburg verbracht. Der Geschädigte, welcher schwere Kopfverletzungen erlitt, wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik verbracht.

