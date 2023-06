Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betäubungsmittel und Einhandmesser sichergestellt.

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 20.00 Uhr fiel einer Polizeistreife des Polizeirevier Heidelberg-Mitte, in einer Parkanlage der Voßstraße, eine 4köpfige Gruppe jugendlicher Mädchen auf. Die Mädchen wurden aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens einer Personenkontrolle unterzogen. Bereits beim Annähern der Polizeibeamten an die Gruppe, konnte der Geruch von Marihuana wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen durch eine Polizeibeamtin, konnte bei einer 16jährigen ein in der Unterbekleidung versteckter Joint aufgefunden werden. Zudem führte die Jugendliche in ihrer Handtasche ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Der Joint sowie das Einhandmesser wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde die Jugendliche in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten überstellt.

Sie muss sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell