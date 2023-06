Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jack Russel Terrier beißt zu und verletzt einen Mann, Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann durch einen Hundebiss verletzt. Er begab sich selbstständig zur weiteren Versorgung der Verletzungen zu einem Arzt. Der Mann war zu Fuß im Bereich des Elsenzwegs unterwegs als ihm eine 46-jähre Frau mit ihrem angeleinten Hund entgegenkam. Plötzlich und unerwartet biss der Jack Russel Terrier in den Fuß des Mannes, der mit Sandalen unterwegs war. Da die Frau einfach weiter ging, lief der Mann ihr, nachdem er die Polizei verständigt hatte, bis zu deren Eintreffen, hinterher. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich die Frau unkooperativ und uneinsichtig, was sie jedoch nicht davor bewahrt, sich wegen einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten zu müssen. Personen die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261 690-0, in Verbindung zu setzen.

