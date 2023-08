POL-SN: Autofahrerin mit 3,3 Promille am Steuer

Schwerin (ots) - Zu einem Brand in der ehemaligen Parteischule kam es in den heutigen frühen Morgenstunden. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr die Rauchentwicklung in dem leerstehenden Gebäude gegen 07:00Uhr. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Kräfte des Polizeihauptrevieres sowie des Kriminaldauerdienstes aus Schwerin kamen ebenfalls in Schwerin ...

