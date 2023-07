Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Umgehungsstraße

Schwerin (ots)

Nachdem es am Freitag auf der Umgehungstraße von Schwerin zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 17:50 Uhr wich ein 80-jähriger Schweriner einem Auto aus, als der bisher unbekannte Fahrer die Fahrspur Höhe Abfahrt Mittelstelle wechselte. Mit diesem Manöver soll der 80-Jährige ersten Erkenntnissen nach einem Zusammenstoß der Fahrzeuge verhindert haben. Beim grauen Opel des 80-jährigen Geschädigten platzte der vordere rechte Reifen. Die beiden Fahrzeuge befuhren am Freitag die B106 aus Richtung Neumühle in Richtung Ludwigslust. Nachdem der Unfall vor Ort durch Polizeibeamte aufgenommen wurde, ermittelt nun das Kriminalkommissariat Schwerin. Hinweise zum verursachenden Autofahrer oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 o. -1560, persönlich in den Polizeidienststellen oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de auf.

