POL-SN: Abschlussmeldung: Brand des Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums

Schwerin (ots) - Ein Ladendieb, der gestern in einem Bekleidungsgeschäft in der Schweriner Innenstadt von einer Verkäuferin ertappt wurde, war zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Mittlerweile sitzt der Mann in einer Justizvollzuganstalt. Ein T-Shirt im Wert von 10EUR versuchte der 28-jährige Gesuchte gestern gegen 10:45 Uhr am Marienplatz zu erbeuten. Die 49-jährige Verkäuferin kam dem Ladendieb auf die ...

