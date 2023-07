Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Ladendieb per Haftbefehl gesucht

Schwerin (ots)

Ein Ladendieb, der gestern in einem Bekleidungsgeschäft in der Schweriner Innenstadt von einer Verkäuferin ertappt wurde, war zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Mittlerweile sitzt der Mann in einer Justizvollzuganstalt. Ein T-Shirt im Wert von 10EUR versuchte der 28-jährige Gesuchte gestern gegen 10:45 Uhr am Marienplatz zu erbeuten. Die 49-jährige Verkäuferin kam dem Ladendieb auf die Schliche und verhinderte den Diebstahl. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Personenüberprüfung fest, dass der 28-jährige aus Thüringen stammende Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Der Ladendieb wurde festgenommen und verbüßt nun eine sieben monatige Freiheitsstrafe. Bei den genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

