Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen-Bönninghardt - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Alpen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Xanten mit seinem Pkw die Winnenthaler Straße (K34)aus Richtung Bönninghardt kommend. An der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße (K23)/Unterheide (K23) kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Motorradfahrer aus Duisburg, der die Dickstraße aus Richtung Veen kommend in Richtung Alpen befuhr. Der Motorradfahrer wurde infolge der Kollision schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

