Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Radfahrer

Nachtragsmeldung

Moers (ots)

Am 29.04.2023 um 16:54 Uhr kam es in Moers auf der Römerstraße in Höhe einer dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei dem der 87-jährige Radfahrer sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5497699

Der 87-jährige Radfahrer aus Moers verstarb am 4. Mai in einem Duisburger Krankenhaus.

