POL-SN: Räuberischer Diebstahl - Zeugen stelle Täter

Ein 20-jähriger Täter wurde gestern nach einem Diebstahl von mehreren Zeugen verfolgt und anschließend gestellt. Der Vorfall begann gegen 15:20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz. Zwei Verkäuferinnen bemerkten den Diebstahl und riefen um Hilfe. Mehrere männliche Personen liefen dem 20-Jährigem hinterher und konnten dem Täter auf einem Hinterhof der Geschwister-Scholl-Straße den Weg abschneiden. Während der Verfolgung wurde ein 46-jähriger Zeugen durch den Tatverdächtigen an der Hand verletzt. Die Verletzung musste vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem tunesische Tatverdächtige das Diebesgut im Wert von ca. 75EUR sicherstellen. Die Ermittlungen zum Strafverfahren hat das Kriminalkommissariat Schwerin bereits übernommen. Nur durch das beherzte Einschreiten und Zusammenwirken der zu Hilfe eilenden Personen konnte der Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat gestellt werden.

Bei den Zeugen und Geschädigten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

