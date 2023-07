Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrräder und dreizehn Paar Schuhe gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Aufgrund der Spurenlage ist bislang nicht eindeutig geklärt, wie der oder die Täter in der Nacht zu Donnerstag, 20.07.2023, in ein Mehrfamilienhaus an der Kreuzung der Detmolder Straße und der Stieghorster Straße gelangt sein könnten.

Bewohner des Wohnhauses grenzten den Tatzeitraum zwischen 00:30 Uhr und 04:10 Uhr ein. Einem 65-jährigen Anwohner wurden vier Paar Nike Schuhe, vier Paar Adidas Schuhe und zwei Paar Lackschuhe gestohlen. Er bewahrte die Schuhe in einem Schrank auf, der im Treppenhaus stand.

Ein 29-jähriger Anwohner hatte sein Citybike im Keller des Mehrfamilienhauses abgestellt. Zuletzt sah er es am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr. Er wurde von einem Nachbarn am Donnerstagmorgen auf das fehlende Rad hingewiesen, als er bei gerufenen Polizisten den Diebstahl von drei Paar Schuhen der Marke New Balance anzeigte. Sie standen in einem Schrank im Treppenhaus.

Zudem verschwand zwischen Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, und Donnerstag, gegen 04:10 Uhr, aus dem Keller ein schwarzes Mountainbike der Marke Compel eines 57-jährigen Bewohners.

Die Polizei erinnert:

Für Bewohner von Mehrfamilienhäusern empfiehlt die Polizei, dass Sie Ihre Eingangstüren immer geschlossen halten und mindestens zur Nachtzeit verschließen - so erschweren Sie ungebetenen Gästen den Zutritt. Wichtig ist ebenso, nicht einfach auf das Klingeln an der Haustür zu reagieren, wenn Ihnen nicht bekannt ist, wer vor dem Haus steht.

Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft fremde Personen oder unbekannte Fahrzeuge bemerken, für deren Anwesenheit es keine Erklärung gibt, sollten Sie misstrauisch werden. Haben Sie den Eindruck, die Personen interessieren sich sehr für Autos oder Häuser, dann könnte es sich um Diebe oder Einbrecher handeln. In dem Fall wählen Sie bitte immer sofort den Polizeinotruf 110.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell