Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Innenstadt +++ Verursacher flüchtet

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkws hat am Donnerstag, 26. Januar 2023, gegen 11:00 Uhr, einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz "Am Knick" in der Innenstadt von Delmenhorst verursacht und sich anschließend entfernt. Es werden Zeugen gesucht.

Der Verursacher parkte zur Unfallzeit mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei einen schwarzen Kleinwagen, der in der Parklücke nebenan stand. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 750 Euro. Eine Zeugin befand sich am Ticketautomaten des Parkplatzes und wurde durch ein quietschendes Geräusch auf den Zusammenstoß aufmerksam. Sie sah, dass sich ein grauer Kleinwagen vom Unfallort entfernte.

Wer weitere Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

