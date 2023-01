POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee mit einer schwer verletzten Person +++ Verursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat am Donnerstag, 26. Januar 2023, 16:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht. Nach dem Zusammenstoß kam es zu einem Fahrerwechsel. Zur Unfallzeit befuhr ein 36-jähriger Delmenhorster mit einem VW die Elbinger Straße. Er wollte in die Liegnitzer ...

mehr