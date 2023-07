Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher gibt Vorhaben nach Missgeschick auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Kirchdornberg - Die Polizei sucht einen Mann, der versucht hat, am Donnerstag, 20.07.2023, in eine Tankstelle an der Kirchdornberger Straße einzubrechen.

Eine Zeugin nahm gegen kurz nach 01:00 Uhr Geräusche an dem Tankstellengelände wahr und informierte die Polizei. Sie sah, wie sich ein 180 cm großer schlanker Mann mit einem Jogginganzug und einer aufgesetzten Kapuze von der Tankstelle entfernte. Er war mit einem Rucksack und einer Tasche unterwegs.

Eine Videokamera zeichnete den Einbrecher bei der Tatausführung auf, als er mit einem Hammer ein Loch in die Scheibe der Eingangstür schlug. Dabei fiel ihm das Werkzeug aus der Hand. Bevor Streifenwagen an der Tankstelle eintrafen, gelang es ihm, den Hammer aufzuheben und in unbekannte Richtung zu verschwinden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Einbruch:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell