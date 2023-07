Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf A2 - Lkw-Reifen geplatzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - BAB 2 - Am Freitagmorgen, 21.07.2023, ist ein Sattelzug in Fahrtrichtung Dortmund über Reifenteile gefahren. Durch die Beschädigungen im Bereich des Unterbodens traten Betriebsstoffe aus. Die Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma wird bis in die Mittagszeit andauern. Dazu bleiben in Höhe der Rastanlage Lipperland Nord der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Gegen 07.05 Uhr befand sich ein 56-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug aus Winsen Luhe kurz vor der Rastanlage, als an seinem Sattelauflieger an der linken Seite ein Reifen platzte. Der Fahrer steuerte daraufhin die Rastanlage an.

Ein nachfolgender 57-jähriger Fahrer überfuhr mit seinem Sattelzug aus dem Kreis Siegburg Teile des zerstörten Reifens. Durch die Beschädigungen an der Sattelzugmaschine trat unter anderem Öl aus und verteilte sich auf der Fahrbahn. Auch er fuhr die wenigen Meter bis zur Rastanlage weiter.

Zeitgleich benutzte ein 45-jähriger Herforder den linken Fahrstreifen. Sein Pkw wurde von aufwirbelnden Reifenteilen getroffen. Es entstanden Lackschäden.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Feuerwehr aus Bad Salzuflen war im Einsatz, um das ausgetretene Öl zu binden. Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf etwa 10.000 Euro. Die beschädigte Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

