Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Mittwochmittag, 19.07.2023, brach ein Täter in ein Wohnhaus ein und machte Beute. Ein Zeuge beschrieb einen Tatverdächtigen.

Der Einbrecher kletterte während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr, über ein Tor auf das Grundstück eines Hauses an der Heinrichstraße. Mittels vorhandener Gartengeräte brach er in das Haus ein und durchsuchte die Räume. Mit erbeutetem Schmuck und Bargeld trat er die Flucht an.

Ein Nachbar sah zur Tatzeit einen dunkelhäutigen Mann mit Bart auf einem roten Damenfahrrad mit schwarzen Korb auf dem Gepäckträger, der das Rad vor dem Haus abstellte. Als der Unbekannte auf das Grundstück kletterte, holte der Beobachter sein Handy, um von dem Verdächtigen ein Foto zu machen. Als er zurückkam, war das rote Damenrad weg.

Die Polizei erinnert: Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen, auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Nachbarschaft die Polizei unter 110 an! Scheuen Sie sich nicht, irrtümliche Hinweise haben keine Nachteile für Sie. Verschließen Sie als Hauseigentümer, wenn möglich, Gartengeräte, machen sie es Einbrechern so schwer wie möglich!

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

