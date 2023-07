Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für 51-jährigen Wiederholungstäter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochmorgen, 20.07.2023, versuchte ein polizeibekannter und drogenabhängiger Mann vergeblich die Seitenscheibe eines Pkw in der Eckendorfer Straße einzuschlagen. Er gilt als dringend tatverdächtig in den zurückliegenden Wochen mehrfach Straftaten begangen zu haben. Ein Haftrichter erließ nun einen Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 08:00 Uhr versuchte ein 51-jähriger Mann, der nach derzeitigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz verfügt, die Scheibe eines Smart auf einem Firmenparkplatz einzuschlagen. Als er bei seinem Versuch, an eine zurückgelassene Handtasche im Pkw zu gelangen, von Mitarbeitern bemerkt wurde, ergriff er die Flucht.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den beschriebenen Täter in der Straße An der Pottenau antreffen und kontrollieren. Der durch ähnliche Delikte bereits in Erscheinung getretenen drogenabhängige Mann wurde mittels Gefangenentransportwagen dem Gewahrsam zugeführt.

Aus einem offenbar unabgeschlossenen Pkw in der Mönckebergstraße entwendete unter anderem in der Nacht auf den 14.07.2023 diverse Gegenstände. Am 08.07.2023 stahl er Elektronikgeräte aus einem Fahrzeug in der Hochstraße und konnte wenig später mit Diebesgut angetroffen werden. Zudem stahl er aus einer unverschlossenen Gartenhütte in der Oststraße Lebensmittel, Pfandflaschen und eine Kaffeemaschine. Er gilt als dringend tatverdächtig in weiteren Fällen von versuchten Pkw-Aufbrüchen.

Er wurde Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Polizei sensibilisiert: Bewahren sie keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug auf. Geben sie Dieben keine Anreize, indem sie Taschen, Smartphones oder andere Wertsachen sichtbar im Pkw zurücklassen, wenn sie das Fahrzeug geparkt haben. Ein Fahrzeug ist kein Tresor.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell