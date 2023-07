Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Bielefeld (ots)

Ku / Bielefeld-Wellensiek Am Mittwoch gegen 15:35 Uhr ereignete sich an der Straße Wellensiek ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin, bei welchem sich diese schwere Verletzungen zuzog. Zur Unfallzeit befuhr ein 64-jähriger Gütersloher mit einem PKW Renault die Straße "Wellensiek" in Richtung Werther Straße. Aus der gepflasterten Zuwegung zum Parkgelände (aus Richtung Treptower Str.) fuhr eine 34-jährige Bielefelderin nach Angaben von Zeugen ungebremst mit ihrem E-Bike in die Fahrbahn ein. Hierbei missachtete sie augenscheinlich die Vorfahrt des PKW-Führers und kollidierte seitlich mit dem Renault. Sie kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und vor Ort durch den eingesetzten Notarzt und den Rettungsdienst der Stadt Bielefeld versorgt. Im Anschluss wurde sie mittels RTW einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden wird durch die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

