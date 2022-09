Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Brand eines Einfamilienhauses: Sachschaden

Engelsbrand (ots)

Zu einem Wohnhausbrand mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 350.000 Euro kam es am Donnerstagvormittag in Engelsbrand.

Gegen 10 Uhr wurde Rauch aus einem freistehenden Gebäude im Kirchweg gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand von der Küche aus und griff auf andere Räumlichkeiten über. Das Feuer war gegen 11:30 Uhr gelöscht. Das Wohnhaus ist momentan nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohnerin des Anwesens konnte sich selbständig aus dem Haus begeben. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gemeinde Engelsbrand veranlasste die künftige Unterbringung der aktuell obdachlos gewordenen Frau.

Neben den zur Brandbekämpfung eingesetzten Feuerwehren aus Engelsbrand, Neuenbürg und Birkenfeld mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften waren der Bauhof zur Gebäudesicherung, der Bürgermeister, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Das Polizeirevier Neuenbürg führt die Ermittlungen.

Michael Wenz, Pressestelle

