POL-BI: Fahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt - Hubschrauber gelandet

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Eine Polizei-Kontrolle im Rahmen des Behördenschwerpunktes "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" führte am Montag, den 17.07.2023, für einen 22-Jährigen, der im Verdacht steht, wiederholt im Bereich der Innenstadt Drogen verkauft zu haben, zur Untersuchungshaft. Zivile Polizisten beobachteten gegen 17:55 Uhr an der Wilhelmstraße einen Mann, der zu einem PKW-Fahrer ins ...

mehr