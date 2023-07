Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher entfernt Videokamera

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Das Beseitigen einer Kamera half einem Einbrecher am Mittwoch, 19.07.2023, wenig - das Aufzeichnungsgerät hatte bereits einen Alarm gesendet. Polizeibeamte entdeckten den Tatverdächtigen auf dem Firmengelände.

Gegen 22:10 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch ein Firmentor gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße. In einem angrenzenden Büro nahm er einen Glasbehälter mit Süßigkeiten an sich und brach eine Bürotür auf. In dem Raum bemerkte er eine Videokamera und entfernte sie von der Wand.

Allerdings wusste der Einbrecher nicht, dass die Kamera bereits Daten übertrug und eine Mitarbeiterin den Polizeinotruf wählte. Während der Einbrecher noch wenig Bargeld entdeckte, näherten sich bereits Streifenwagen dem Firmengebäude. Dem Dieb gelang es noch, das Gebäude zu verlassen und sich zu verstecken.

In der Zeit als die Beamten das Gebäude umstellten und durchsuchten, schlief er ein. Schließlich fanden sie zwischen Dornenbüschen den 44-Jährigen aus Hiddenhausen mit seiner Beute und nahmen ihn vorläufig fest.

