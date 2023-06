Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher + Trio sucht nach offenen Fahrzeugen + Autoscheiben eingeschlagen + BMW gestohlen + Fahrradcodierung am 19.06.2023 findet nicht statt

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.06.2023

Friedberg: Durch Zeugenhinweis - Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang der Friedberger Polizei am späten Donnerstagabend (15.06.) die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers. Der Mann war gegen 22.45 Uhr dabei beobachtet worden, wie er auf dem Gelände der Adolf-Reichwein-Schule einen Baustellencontainer durchsuchte. Als er diesen verließ, lief er den verständigten Ordnungshütern geradewegs in die Arme. Der 33-jährige, iranische Asylsuchende, der u.a. Werkzeug bei sich hatte, musste erst einmal mit zur Dienststelle. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Entnahme einer DNA-Probe durchsuchten Polizeibeamte auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft die Unterkunft des Tatverdächtigen. Dabei stellte man weiteres, mutmaßliches Einbruchwerkzeug sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige wieder entlassen.

Büdingen: Trio sucht nach offenen Fahrzeugen

Anwohner beobachteten am Mittwochnachmittag (13.30 Uhr) drei Männer, wie diese gegen 13.30 Uhr gemeinsam durch die Sudetenstraße zogen und dabei offenbar arbeitsteilig nach nicht verschlossenen Fahrzeugen suchten. Unter anderem zogen sie an Türgriffen, um zu überprüfen, ob jemand versäumt hatte, seine Autotüren zu verriegeln. Eine Polizeistreife traf kurz darauf am Büdinger Bahnhof eine Personengruppe an, der ein Zeuge dorthin gefolgt war. Nach erfolgter Durchsuchung der Personen nahmen die Beamten zwei 21- und 27-jährige Tatverdächtige zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung mit zur Dienststelle. Bei den beiden handelt es sich um Asylsuchende aus Syrien und Algerien. Ein ebenfalls tatverdächtiger, 29-jähriger, algerischer Asylbewerber war erst am vergangenen Sonntag (11.06.) in Gießen aufgefallen, indem er einen Rucksack aus einem nicht verschlossenen PKW entwendet haben soll. Teile des dortigen Diebesgutes hatte man orten können, woraufhin der 29-Jährige, der den Rucksack bei sich hatte, vorläufig festgenommen worden war.

Bad Nauheim: Autoscheibe eingeschlagen

Zwischen Mittwochabend (23 Uhr) und Donnerstagmorgen (10 Uhr) schlug ein Dieb in der Schwalheimer Salinenstraße die Seitenscheibe eines grauen Toyota ein und entwendete aus dessen Innenraum einen Geldbeutel, in welchem sich neben etwa 30 Euro Bargeld auch mehrere Dokumente befanden. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Münzgeld gegriffen

Am Goldstein fiel ein geparkter Opel Corsa am im Laufe des Donnerstags Langfingern zum Opfer. Zwischen 7 Uhr und 15 Uhr zertrümmerten Kriminelle eine Seitenscheibe des schwarzen Autos und entwendeten aus dessen Innenraum 5 Euro Münzgeld. Der Sachschaden wird beziffert mit etwa 150 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Im selben Zeitraum kam, ebenfalls auf dem Parkplatz an den Bahngleisen, zu einer weiteren Tat. Hier ging eine Seitenscheibe eines grauen Ford zu Bruch, aus dem offenbar jedoch nichts entwendet wurde.

Ortenberg: Geldbeutel entwendet

An der Hardt stahlen Diebe aus einem parkenden, weißen Mercedes ein im Innenraum zurückgelassenes Portemonnaie. Um an die gefüllte Geldbörse zu gelangen hatten die Kriminellen zuvor eine Seitenscheibe zertrümmert. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen eingrenzen auf Mittwoch, 22.30 Uhr bis Donnerstag, 6 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: BMW gestohlen

Autodiebe haben in der Nacht auf Freitag in Nieder-Mörlen zugeschlagen. Zwischen Donnerstagnacht (23.30 Uhr) und dem frühen Freitagmorgen (5 Uhr) überwanden sie auf noch unbekannte Art und Weise die Verriegelung eins in der Heinrich-Franz-Möbs-Straße parkenden, weißen 3er BMW Touring und fuhren mit diesem offenbar davon. Im Auto hatte sich außerdem eine Geldbörse mit diversen Dokumenten sowie etwa 20 Euro Bargeld befunden. Der PKW, an dem zumindest bis zur Entwendung die Kennzeichen "FB-WU 33" angebracht gewesen waren, besitzt einen Zeitwert von etwa 24.000 Euro. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, oder denen der PKW anschließend aufgefallen war, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Fahrradcodierung am 19.06.2023 findet nicht statt

Bitte beachten: Die für kommenden Montag, 19.06.2023 in Bad Vilbel angekündigte Fahrradcodierung findet nicht statt. Sobald ein neuer Termin feststeht, wird dieser im Vorhinein rechtzeitig bekannt gegeben.

