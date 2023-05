Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell a.H. - Festnahme nach Ladendiebstählen

Zell am Harmersbach (ots)

Am 15.05.2023 soll es in einer Drogerie in Zell am Hammersbach zum gemeinschaftlichen Ladendiebstahl zweier Frauen gekommen sein. Die beiden 40 und 45-jährigen mutmaßlichen Täterinnen sollen dabei Waren im Gesamtwert von 665 Euro entwendet haben. Eine der Frauen konnte beim Verlassen der Verkaufsräume angehalten werden, die andere Frau wurde wenig später vor der Drogerie vom Personal angesprochen. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle wurde weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften aufgefunden. Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Täterinnen und die Rückführung der gestohlenen Gegenstände wurden durchgeführt. Am 16.05.2023 verließen die beiden Frauen fluchtartig ein Hotel in Zell a.H. mit mehreren Koffern und Tüten und bestiegen einen Zug in Richtung Offenburg. Am Bahnhof in Offenburg wurden sie von der Bundepolizei gestellt und dem Polizeirevier Haslach übergeben. Hinsichtlich ihrer wahren Identität gaben beide Frauen zuvor falsche Informationen an. Eine Überprüfung ergab, dass sie sich seit längerer Zeit illegal in Deutschland aufhielten. In ihren Koffern und Tüten befand sich mutmaßlich weiteres Diebesgut. Nach der erfolgten Festnahme wurden die Frauen am 17.05.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurden sie in die Justizvollzugsanstalt Bühl gebracht. /vo

