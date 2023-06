Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Brand auf Recyclinghof

Friedberg (ots)

Am Donnerstag (15.06.23) brannte es auf dem Gelände eines Recyclinghofes in der Büdinger Industriestraße. Menschen wurden bei dem Feuer, zu welchem Feuerwehr und Polizei kurz vor 12 Uhr gerufen wurden, nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Brandbekämpfer hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Aufgrund zweitweise starker Rauchentwicklung waren im Umfeld lebende Bürgerinnen und Bürger gebeten worden, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten. Nach bisherigen Erkenntnissen war in einer dortigen Lagerhalle kurz zuvor abgeladenes Altpapier aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen, fünfstelligen Bereich. Die Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

