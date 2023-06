Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Außenspiegel gestreift + Polizei sucht beschädigten, weißen Hyundai

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 14.06.2023

Altenstadt: Außenspiegel gestreift

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 17.10 Uhr am Samstag (10.06.23) in der Mittelstraße, indem er den an der Fahrbahnverengung in Höhe der Hausnummer 37 wartenden Audi A3 streifte. Davon offenbar unbeeindruckt war der Verursacher weitergefahren.

Nun ermittelt die Polizei in Büdingen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich den Angaben zufolge um einen silberfarbenen Mercedes mit Büdinger Kennzeichen gehandelt haben, der nun mit einiger Wahrscheinlichkeit Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweisen müsste. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich zur Unfallzeit hinter dem Audi ein gelber Kleinwagen (Suzuki oder Peugeot) befunden, deren Fahrerin das Geschehen wohl mitbekommen hatte.

Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Altenstadt: Polizei sucht beschädigten, weißen Hyundai

In der Nacht zu Sonntag (11.06.) kam es in der Siemensstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 12 abgestellter PKW-Anhänger nicht unerheblich beschädigt wurde. An der Unfallstelle fand man Bruchstücke mehrerer Fahrzeugteile. Diese dürften nach bisherigen Erkenntnissen von einem Hyundai stammen. Anwohner hatten gegen 2 Uhr eine Kollision gehört und dann einen kleinen, weißen PKW wegfahren sehen.

Die Ermittler fragen: Hatten weitere Personen das Geschehen beobachtet? Wo ist seither ein beschädigter, weißer Hyundai aufgefallen? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Büdinger Polizei zu melden.

