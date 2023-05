Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und verursacht größeren Flurschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich auf der Lavesumer Straße ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Haltern am See kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Leitpfosten, gegen einen weiteren Kasten (vermutlich Bundespost) und erneut gegen einen Leitpfosten. Der Wagen kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Es entstand nach erster Einschätzung ein größerer Flurschaden, der sich über etwa 100m erstreckt. Zudem wurden der Fahrer und seine 49-jährige Beifahrerin (Haltern am See) bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, verbracht von dort aber niemanden ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Hinterreifen zum Teil kein Profil mehr aufwiesen. Ob der Verschleiß der Räder ursächlich für den Unfall war, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Straße teilweise befahrbar, zeitweise sperrten die Kollegen die Lavesumer Straße aber auch komplett ab. Die Ermittlungen dauern an.

