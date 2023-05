Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter brachen am Mittwochnachmittag (16-17 Uhr) in eine Wohnung an der Osterfelder Straße ein. Die Bewohnerin hatte nur kurz die Wohnung verlassen, bei der Rückkehr stellte sie den Einbruch fest. Die Schränke im Wohnzimmer wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, brachen drei unbekannte Männer in ein Haus am Neckarweg ein. Sie hebelten die Terrassentür auf. Dabei wurden sie von einem der Bewohner bemerkt. Die Männer flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Erdgeschoss Schmuck entwendet. Die Männer sollen zwischen 25 und 40 Jahren alt sein. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

