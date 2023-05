Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich - 2 Verletzte, 14.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Zwei leicht Verletzte und etwa 14.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfall am Mittwoch auf der Kreuzung Osterfelder Straße/Peterstraße. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Oberhausen war um 16.30 Uhr auf der Peterstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger aus Oberhausen mit seinem Auto auf der Osterfelder Straße in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ebenfalls involviert war ein 52-jähriger Autofahrer aus Bottrop. Er fuhr dem 22-Jährigen auf der Osterfelder Straße entgegen. Nachdem der 37-Jährige mit dem Wagen des 22-Jährigen zusammengestoßen war, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Wagen des 52-Jährigen. Der 22-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin, ebenfalls aus Oberhausen, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Die anderen Fahrer bleiben unverletzt. Die Autos des 22-Jährigen sowie des 52-Jährigen wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell