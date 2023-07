Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem es am 10.07. zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in Lankow gekommen sei, sucht die Polizei nun einen der beiden Radfahrer und weitere Zeugen. Hintergrund ist, dass die Unfallbeteiligten sich aufgrund eines zunächst harmlos erscheinenden Zusammenstoßes selbst einigten, der 82-Jährige Radfahrer im Laufe des Abends jedoch steigende Schmerzen verspürte und tagelang stationär behandelt werden musste. Der Zusammenstoß geschah gegen 18:30 Uhr in der Ratzeburger Straße Höhe Sportpark. Die beiden Herren halfen sich und tauschten sich über ihr Wohlbefinden aus. Die Polizei wurde am Tag des Unfalls nicht alarmiert. Am zurückliegenden Wochenende meldete sich dann der 82-jährige deutsche Schweriner bei der Polizei und gab das Unfallgeschehen zu Protokoll. Zur Aufklärung des Gesamtgeschehens wird der bisher unbekannte Radfahrer, der in den Zusammenstoß verwickelt war, und weitere Zeugen gesucht. Entsprechende Hinweise zum Unfall nimmt das Kriminalkommissariat Schwerin telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Online wach www.polizei.mvnet.de<http://www.polizei.mvnet.de> oder persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.

