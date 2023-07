POL-SN: Polizei ermittelt nach Brand in Gartenanlage

Schwerin (ots) - Eine 53-jährige Radfahrerin geriet gestern mit den Reifen ihres Fahrrades in die Straßenbahnschienen und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Unfall geschah in der Goethestraße in der Altstadt von Schwerin gegen 16:30 Uhr. Die deutsche Schwerinerin verlor ihr Gleichgewicht und stürzte. Mit Kopf- und Schulterverletzungen wurde die deutsche Radfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersten ...

