Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 84-Jährigem rollt das Auto weg

Schwerin (ots)

Beim Tanken ist gestern einem 84-Jährigem das Fahrzeug vor den Fußen weggerollt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachverhalt ereignete sich gegen 08:00 Uhr Am Grünen Tal. Zunächst stellte der 84-jährige Fahrzeugführer sein Auto zum Tanken an die Zapfsäule. Kurz darauf setzte er sein Fahrzeug zurück und löste hierzu die Handbremse, ohne sich in sein Auto zu setzen, so die aktuellen Erkenntnisse. Aufgrund des Gefälles setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und wurde durch den Mast der Ampel gestoppt. Der 84-Jährige stieg in sein Auto und entfernte sich unerlaubt vom Unfallgeschehen. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde zusätzlich bekannt, dass der Mann aus Sukow seine offene Tankrechnung vor der Abfahrt nicht beglich. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt nun in zwei Fällen gegen den 84-jährigen deutschen Fahrzeugführer.

