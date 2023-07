POL-SN: Radfahrer nach "dooring"-Unfall verletzt

Schwerin (ots) - In der Nacht vom 11.7. zum 12.7. ist es in Schwerin wieder zu Einsätzen wegen vermutlich mutwilliger Brandlegungen gekommen: Zunächst war es am 11.7. gegen 23.25 Uhr in der Hospitalstraße zum Brand einer Mülltonne gekommen. Durch die Hitze wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Dem beherzten Eingreifen von Anwohnern war es zu verdanken, dass der Schaden begrenzt ...

