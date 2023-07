Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Ein 47-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall mit einem PKW am Dienstag schwer verletzt. Durch den Aufprall des Radfahrers auf das Fahrzeug ist die Frontscheibe gerissen. Der Unfall ereignete sich in der Barther Straße in Schwerin Lankow. Die Fahrtwege des Radfahrers und der 74-jährigen Autofahrerin kreuzten sich gegen 14:00 Uhr im Wohnviertel. Es kam zum Zusammenstoß der deutschen Beteilgten, voraufhin der Radfahrer mehrere schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungswagen bracht den 47-jährigen Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt das Kriminalkommissariat Schwerin.

