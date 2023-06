Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230611-4-pdnms Widerstand mit verletzten Polizeibeamten in Neumünster

Neumünster (ots)

Anlässlich eines Einsatzes am 10.06.2023 gegen 02.45 Uhr in der Straße Am Brunnenkamp in Neumünster im Zusammenhang mit einer gegenwärtigen Körperverletzung mit mehreren Personen wurde ein Polizeibeamter so schwer verletzt, dass er hinterher nicht mehr dienstfähig war.

Ein 23jähriger Neumünsteraner wurde von den eingesetzten Polizeibeamten aufgefordert, aus dem dortigen Baustellenbereich heraus zu kommen.

Als die Beamten ihn an den Armen greifen wollen, leistete er Widerstand, wobei er den 27jährigen Polizeibeamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlug. Dieser trug eine Gehirnerschütterung und eine Jochbeinprellung davon.

Der Beschuldigte leistete weiter massiv Widerstand und musste schließlich von mehreren Polizeibeamten fixiert werden, dennoch beruhigte er sich nicht und versuchte während des Transportes zum 1. Polizeirevier Neumünster weiter nach den Beamten zu treten.

Der alkoholisierte Beschuldigte verblieb nach entnommener Blutprobe im Gewahrsam, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten und Körperverletzung.

